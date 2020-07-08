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Çiftçilerin yolu büyükşehirden

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ KARAKURT MAHALLESİNE BAĞLANTIYI SAĞLAYAN GÜZERGAHTA ASFALT ÇALIŞMASINA BAŞLAYACAK. KİRAZ YOLU DİYE DE TABİR EDİLEN GÜZERGAHTA MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ALİ ÖZTOZLU, BAŞLAYACAK OLAN ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİ VERİRKEN, MAHALLE MUHTARLARI DA YAPILACAK OLAN YOL ÇALIŞMASININ BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ.

MANİSA 08.07.2020, 13:36
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Çiftçilerin yolu büyükşehirden

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesine bağlantıyı sağlayan güzergahta asfalt çalışmasına başlayacak. Kiraz yolu diye de tabir edilen güzergahta mahalle muhtarlarıyla buluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, başlayacak olan çalışma hakkında bilgi verirken, mahalle muhtarları da yapılacak olan yol çalışmasının bölgedeki çiftçiler için önemine değindi.

İl genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde kiraz yolu diye tabir edilen ve Karakurt’a bağlantıyı sağlayan güzergâhta asfalt çalışmalarına başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların yapılacağı güzergâhta bölgedeki mahalle muhtarları ile buluşarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç eşlik etti.

Mahalle muhtarlarına müjde

Mahalle muhtarlarına yapılacak olan çalışmanın müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kiraz yolu diye tabir edilen Karakurt’a bağlanan toplam 8 kilometrelik yol. 2 kilometresini geçtiğimiz yıl yapmıştık. 6 kilometrelik kısımda da talep doğrultusunda incelemelerde bulunuldu. Şimdi de bunun yapılacağının müjdesini verdik” dedi.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Mevcut güzergahın çiftçiler tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade eden mahalle muhtarları, yapılacak olan çalışmanın önemine değinerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, “Çok memnun olduk. Çiftçilerimiz heyecanlandı. Çünkü buradan çiftçilerimiz hal depolarına ürünlerini getiriyor. Duyan üreticimiz de, biz de çok sevindik. İnşallah, vatandaşımızın sebze ve meyvesi olana kadar yol faaliyet geçer.” derken, Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, “Çiftçilerimizin yoğun olarak kullandığı bir yol. Karakurt, Musahoca, Küçükyaya, Yağmurlu ve Siledik mahallerini birbirine bağlayan bir yol. Yapılması çiftçilerimizin ürünlerini pazarlaması açısından çok büyük bir kazanç olacak.” diye konuştu.

Küçükyaya Mahalle Muhtarı Erol Bağcılar, “Mahalleme bağlanacak olan bu yol için çok memnunuz. Karakurt Mahallesiyle sürekli bağlantımız var. Yapılması bizler için büyük kazanç. Teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim.” diyerek duygularını dile getirirken, Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek de şunları söyledi: “Bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanımız aracılığıyla gördük. Cengiz başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tarımsal bakımdan da, bizlere çok büyük yardımları oldu. Seralar bizlere temin edildi. Yol olan yere medeniyet gidiyor.”

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