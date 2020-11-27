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CHP’li başkan taburcu oldu

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Manisa Şehir Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, 5 gün yoğun bakım ve 10 günlük normal tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kula’daki evine getirilen Kasırga’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MANİSA 27.11.2020, 11:11
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CHP’li başkan taburcu oldu
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Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Manisa Şehir Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, 5 gün yoğun bakım ve 10 günlük normal tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kula’daki evine getirilen Kasırga’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı emekli öğretmen Osman Kasırga, 7 Kasım 2020 Cuma günü korona virüse yakalanmıştı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ikamet ettiği evinde tedavisine devam edilen Kasırga, yoğun bakım tedavisi almak için 14 Kasım günü önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada 5 gün yoğun bakım tedavisi alan Kasırga, 17 Kasım günü medikal tedaviye yanıt vererek yoğun bakımdan çıkarılmış, tedavisine ise hastane odasında devam ediliyordu. Yaklaşık 10 gündür de Manisa Şehir Hastanesi’nde normal tedavisi devam eden Başkan Kasırga, sağlık durumunun düzelmesinin ardından dün hastaneden taburcu edildi. Kula’da ikamet ettiği evine getirilen Kasırga’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
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