CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gençlik Kolları Başkanı Esat Esip ve partililer de yer aldı.

Başkan Bilgin, ziyarette yatırım ve hizmetlerine ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Akın’a bilgi verdi. Akın ise hizmetlerinden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür ederek, CHP’li Belediyelerin ortaya koyduğu çalışmaların vatandaşlar tarafından takdirle izlendiğini kaydetti.

Başkan Bilgin, ziyaretin sonunda Genel Başkan Yardımcısı Akın’a, içinde yöresel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.