Çevre Bakanlığında Manisa’nın projeleri konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri ve il başkanlarıyla birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Manisa’da açılışını yapmayı planladıkları 2 milyar 425 milyon TL tutarındaki projelerin açılış töreni için Bakan Kurum’u Manisa’ya davet eden Başkan Ergün, projelerin hayata geçmesinde verdikleri destek ve katkıları nedeniyle Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara ziyaretinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını da ziyaret etti. Ziyarette MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, MHP İl Başkan Yardımcıları Cüneyt Tosuner ve Halit Okar da yer aldı.

Manisa’ya davet etti

Ziyarette, Manisa’nın projeleri ve Bakanlık-Belediye işbirliğinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa’da açılışını yapmayı planladıkları 2 milyar 425 milyon TL tutarındaki projelerin açılış töreni için Bakan Kurum’u Manisa’ya davet eden Başkan Ergün, projelerin hayata geçmesinde verdikleri destek ve katkıları nedeniyle Bakan Kurum’a teşekkür etti. Manisa heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Kurum da, Manisa’da hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bakan Kurum’a Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti.

İller Bankasını da ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara ziyaretinde İller Bankası Genel Müdürlüğünü de ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu eşlik etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni dönem için planladığı projeler ve İller Bankasının çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa’da açılışını yapmayı planladıkları 2 milyar 425 milyon TL tutarındaki projelerin açılış töreni için İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü Manisa’ya davet eden Başkan Ergün, projelerin hayata geçmesinde verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Genel Müdür Büyük, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Genel Müdür Büyük’e Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının formasını hediye etti.