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Çelikli Mahallesi 150 yıllık su sıkıntısından kurtuluyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesinde açtığı sondaj kuyusunda saniyede 8 litre verime sahip suya ulaştı. Mahallelerinin yaklaşık 150 yıldır bir sorundan kurtulacağını kaydeden mahalle Muhtarı Erol Akça, “Ata’mızın ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık. Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de başkanımız bizlere sundu” dedi.

MANİSA 20.10.2021, 12:55
Çelikli Mahallesi 150 yıllık su sıkıntısından kurtuluyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesinde açtığı sondaj kuyusunda saniyede 8 litre verime sahip suya ulaştı. Mahallelerinin yaklaşık 150 yıldır bir sorundan kurtulacağını kaydeden mahalle Muhtarı Erol Akça, “Ata’mızın ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık. Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de başkanımız bizlere sundu” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajda saniyede 8 litre verime sahip suya ulaşıldı. Suyun analizinin yapılması için numune alımı da gerçekleştirildi.

“Mahallemiz belki de 150 yıllık bir sıkıntıdan kurtuluyor”

Çelikli Mahallesi Muhtarı Erol Akça, “Çalışmadan çok memnunuz. Mahallemiz belki de 150 yıllık bir sıkıntıdan kurtuluyor. Ata’mızın ‘Köylü Milletin Efendisidir’ sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık. Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de Başkanımız bizlere sundu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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