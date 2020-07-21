Canlı Hayvan Borsasında sinek ve haşerelere karşı önlem
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BUGÜN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN CANLI HAYVAN BORSASI'NDA HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA KARASİNEK, SİVRİSİNEK VE HAŞERELERE KARŞI İP VE TUZAK ASIMI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde bugün açılışı gerçekleştirilen Canlı Hayvan Borsası’nda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ip ve tuzak asımı gerçekleştirdi.
Manisa Canlı Hayvan Borsası’nın açılışı ile birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini vecibelerini ve kurbanlık alışverişini yapacakları alanda ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Ekipleri, Canlı Hayvan Borsası’nda karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı gerekli önlemlerini aldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında Canlı Hayvan Borsası’nda halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, yoğun bir uygulama programının gerçekleşeceğini dile getirdiler.
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