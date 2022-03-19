Çanakkale Zaferi coşkusu salona sığmadı

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi’nin Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde sahnelediği "Çanakkale’den İstiklal’e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da oyunda Erzurum Kongresi kararlarını okudu.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak tiyatro faaliyetlerini sürdüren Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel hazırladıkları "Çanakkale’den İstiklal’e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" oyununu sahneledi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminin anlatıldığı oyunda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihe yön veren önemli karakterler de yer aldı. TUTSO Konferans Salonu’nda perdelerini açan oyun izleyicilerin büyük beğenisi ve takdirini topladı.

Başkan Çetin Akın da sahnedeydi

"Çanakkale’den İstiklal’e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" oyununda izleyicilere bir sürpriz de yaşatıldı. Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, oyun sırasında sahneye çıkarak Erzurum Kongresi’nde alınan kararları madde madde okudu.

"Oyunun Turgutlu’muzda sahnelenmesinden onur duydum"

"Çanakkale’den İstiklal’e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler" tiyatro oyununun Turgutlu’da sahnelenmiş olmasından onur duyduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızda, vatanımızı korumak için mücadele eden askerlerimizin kahramanlıklarını anlatan ’Çanakkale’den İstiklal’e Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler’ tiyatro oyununda rol almaktan ve Turgutlu’muzda sahnelenmesinden büyük onur duydum. Bağımsızlığımız için verilen mücadeleyi sahnede bize hissettiren, duygu dolu anlar yaşatan belediyemiz tiyatro ekibine ve tiyatroya ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

’Çanakkale’den İstiklale Giden Yol, Dönmeyi Düşünmeyenler’ oyununu Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Vahit Doğrucu, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Muhammet Naci Tunçel, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen ve Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri izledi.