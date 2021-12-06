Çanakkale Şehitleri Anıtı yüzlerce öğrenciyi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Şehrim Benim Evim Projesi’ kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlatılan ve öğrencilerin Manisa il ve ilçelerini ziyaret ederek tanımalarına, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal zenginliklerinin farkına varmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan “Şehrim Benim Evim Projesi” kapsamında 20 bine yakın öğrenci gezilere katıldı. Projenin başladığı tarihten itibaren Manisa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrencilerin bir durak noktası da 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hizmete açılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu oldu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının Kasım ayında yeniden başlayan proje ile pandemi kuralları çerçevesinde Kasım ayından bu yana Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu binden fazla öğrenci ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi rehberleri eşliğinde, Çanakkale Savaşı ve Atatürk ile ilgili bilgi alarak, anıt müzeyi gezen öğrenciler, atalarımızın vatan savunmasında yazdığı destana yakından tanıklık etmenin gururunu yaşadılar. Proje kapsamında müzenin öğrencileri ağırlamaya devam edeceği belirtildi.