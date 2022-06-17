Çamurdan sanata sergisi büyük beğeni topladı

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği ile hazırladığı seramik ve çini sanatının ifa edildiği "Çamurdan Sanata” sergisi, Yunus Emre Kültür Parkı’nda görücüye çıktı.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin, öğretmenleri Aygül Akın rehberliğinde hazırladığı seramik ve çini eserler Yunus Yunus Emre Kültür Parkı’nda sergileniyor. Çamurdan Sanata isimli serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Aigai antik kenti kazı başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, okul müdürleri, daire müdürleri, meclis üyeleri katıldı. Yunusemre Belediyesi olarak sanata önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, burada yaptığı açılış konuşmasında, “Bu eserlerimiz tarihe, kültüre miras olacak. Bu eserlerin hepsi devletin eseridir. Yunusemre’de birçok hanımlar lokalimiz var. Çok özel çalışmalara imza atıyoruz. Üretmek önemlidir ama daha önemlisi bunu genç kuşaklarımıza kendi medeniyetimizin ayağa kalkması adına gelecek nesillere aktarmamız. Bunları genç kuşaklara sevdirmemiz lazım. Gençliğimize her alanda sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergide Eski Kuş Evleri, Aigai reprodüksiyon kazı eserleri ile seramik ve çini eserleri sergilendi.