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Çaldığı motosikletle kaza yapınca yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde çalıntı motosiklet ile trafik kazasına karışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MANİSA 10.06.2022, 16:01
Manisa’nın Salihli ilçesinde çalıntı motosiklet ile trafik kazasına karışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Güneş Mahallesi 397. Sokak ile 416 sokak üzerinde M.E yönetimindeki 45 SY 876 motosiklet yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Yapılan araştırmada motosikletin M.K’ya ait olduğu ve Beşeylül Mahallesi 572. Sokak adresinden çalındığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.