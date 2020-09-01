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Büyükşehirin ’Psikologlarımız yanınızda’ projesine yüzde yüz hibe

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZAFER KALKINMA AJANSI’NIN “COVİD-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” İÇİN HAZIRLADIĞI “PSİKOLOGLARIMIZ YANINIZDA” İSİMLİ PROJESİ İLE YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİ HAK KAZANDI. PROJE KAPSAMINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK SİSTEMİ KURULDU. PANDEMİ SÜRECİNDEN ÖNCE YÜZ YÜZE YAPILAN PSİKOLOJİK DESTEK SEANSLARI ARTIK ONLİNE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SİSTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

MANİSA 01.09.2020, 15:04
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Büyükşehirin ’Psikologlarımız yanınızda’ projesine yüzde yüz hibe

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” için hazırladığı “Psikologlarımız Yanınızda” isimli projesi ile yüzde 100 hibe desteği hak kazandı. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından online psikolojik destek sistemi kuruldu. Pandemi sürecinden önce yüz yüze yapılan psikolojik destek seansları artık online görüntülü görüşme sistemi ile gerçekleştirilecek.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Psikologlarımız Yanınızda” projesi ile yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

İnsan psikolojisini büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınında insanların karşı karşıya kaldığı endişe, kaygı, tükenmişlik ve stres gibi faktörleri en aza indirmek adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından online psikolojik destek sistemi kuruldu. Pandemi sürecinden önce yüz yüze yapılan psikolojik destek seansları artık online görüntülü görüşme sistemi ile gerçekleştirilecek. Psikolojik destek almak isteyen tüm vatandaşlar artık sisteme bir tık uzaklıkta. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların akıllı telefonlarına “Online Danışman” uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamana randevu Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uzman psikologlarından destek alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de projeye katkı sağlayarak psikolog desteğinde bulundu. Yapılan destek ile daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Pandemi ile birlikte artık birçok şeyin online sistem üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 yayılımını engellemek ve bu zor zamanlarda vatandaşlara psikolojik destek sağlamak adına öncü olacak olan projenin gerçekleştirildiği belirtildi. Vatandaşlara sağlanacak bu hizmetin tamamen ücretsiz olacağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

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