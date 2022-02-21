Büyükşehirin çevreci yatırımları, Manisa CBÜ’de anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen Manisa Energy Summit etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine aktarıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendisler ve Diğer Herkes İçin Enstitü Öğrenci Topluluğu, Manisa Energy Summit etkinliği düzenledi. Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından Çevre Mühendisi Birçe Türk ve Efnan Bacı katılarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre dostu yatırımlar hakkında bir sunum yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde gerçekleştirilen proje ve yatırımların görsel unsurlarla desteklenerek anlatıldığı etkinlikte, öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlarını öğrenme fırsatı yakaladı.