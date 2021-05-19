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Büyükşehirden kırmızı-beyaz aydınlatma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin simge noktalarını kırmızı-beyaz renklerle aydınlattı.

MANİSA 19.05.2021, 16:57
Büyükşehirden kırmızı-beyaz aydınlatma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin simge noktalarını kırmızı-beyaz renklerle aydınlattı.

Türk Milleti’nin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs 1919’un 102’inci yıl dönümü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin belli noktalarında kırmızı-beyaz aydınlatma çalışması yaptı. Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını kırmızı beyaz renklerle aydınlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu yansıtmaya çalıştı. Bunun yanı sıra, hizmet binasının girişine de dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.
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