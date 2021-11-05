Büyükşehirden kampüs içerisine kilit parke yol

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde kilit parke yol ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirdi. Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, sıfırdan yapılan yol çalışması için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden gelen talep üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi; Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde belirlenen noktada sıfırdan yol ve kaldırım düzenlemesi yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personeller ile birlikte kampüs içerisinde yapılan çalışmaları inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz da eşlik etti. Manisa CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz yapılan çalışmalar hakkında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’dan bilgiler alırken; Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.