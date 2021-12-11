Büyükşehirden, Demirci’de meyve üretimine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 75 hibe destekli olarak Demirci ilçesinde 23 bin 750 meyve fidanını düzenlenen törenle üreticilere teslim etti. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, geçmiş yıllarda yapılan desteklerle birlikte Demirci’de 64 binin üzerinde meyve fidanını üreticilere verdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Demirci ilçesinde fidan dağıtım töreni gerçekleştirdi. Demirci Ziraat Odası Yaş Meyve Alım Merkezinde düzenlenen törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Demirci’ye yapılan yatırımlardan bahsetti.

Güzgülü: “Demirci’de önemli yatırımları hayata geçirdik”

Konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek başlayan Güzgülü, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte 17 ilçemizde Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, meclis üyelerimizin, idarecilerimizin, koordinatörlerimizin, çalışanlarımızın değerli katkılarıyla önemli çalışmalar yaptık. Altyapısıyla, yollarıyla, içme suyu hatlarıyla, evlatlarımıza yönelik eğitim destekleriyle ve sosyal projelerle her alanda tüm hemşerilerimizin olduğu gibi Demirci’mizin de yanında olduk. Ulaşım güvenliğinin sağlanması ve ticari hayatın gelişmesi için ilimiz genelinde asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu yıl il genelindeki asfalt hedefimiz 1.200 kilometreydi. Bu hedefimizi rekorla aşarak 1.313 kilometrelik yol ağımızı asfaltladık. Demirci’mizde ise 105 kilometre asfalt çalışması yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bizim için tarihi önemi olan Küpeler Camimizi aslına uygun olarak restore ettik ve hemşerilerimizin kullanımına açtık. Demircili dostlarımızın bizlere konuyu getirmesiyle 7 asırlık bir geçmişe sahip bu önemli kültür mirasını geleceğe taşımaya vesile olduk. Yapanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun diyor, bu güzide eserimizin de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MASKİ’nin hizmetlerine değindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, konuşmasında MASKİ tarafından Demirci ve mahallelerine yapılan yatırımlara da değindi. Güzgülü, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla birçok mahallemizin altyapısını ve üst yapısını yeniledik. Bugüne kadar Demirci ilçemizde 129 kilometre içme suyu ve 120 kilometre kanalizasyon hattı döşedik. Alaağaç, İmrenler, Küpeler, Yarbasan, Yeşildere, Çataloluk, Ahmetler, Ayvaalanı, Azizbey, Çağıllar ve Minnetler olmak üzere 11 kırsal mahallemizde alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladık. Mahallelerimizin merkez mahallelerden farkı kalmadı. Hemşerilerimiz daha sağlıklı su tüketsin diye 116 adet içme suyu deposu ile 43 adet terfi binasını yeniledik. Yeterli içme suyu temini için 26 adet sondaj kuyusu açtık. KDV dahil 95 milyon TL yatırım bedeli ile Demirci Atıksu Arıtma Tesisi ve ilçe merkezi altyapı projemiz için yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. Projemiz kapsamında 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre kanalizasyon hattını modernize edeceğiz. Ayrıca 4 adet de içme suyu deposu inşa edeceğiz. Projemiz için yüzde 50’si hibe olmak üzere SUKAP desteği de aldık. Doğalgaz hattı da döşenecek olan ilçe merkezinde üstyapı çalışmaları için ilçe belediyemiz ile bir protokol de imzaladık. Bu kapsamda üstyapı işinin 3’te 2’sini Büyükşehir Belediyemiz, 3’te 1’ini ilçe belediyemiz yapacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Demirci’de 64 binin üzerinde meyve fidanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016-17 yıllarında Demirci ilçesinde 40 binin üzerinde meyve fidanı dağıttıklarını hatırlatan Güzgülü, düzenlenen törende de 23 bin 750 adet fidanı üreticilere teslim edeceklerini söyledi. Güzgülü, “Bu dönemimizde kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimize ve projelerimize ağırlık verdik. Meyveciliği geliştirme projemiz kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında ilimiz genelinde 242 bin 600 adet badem, ceviz ve zeytin dağıtılmış olup; bunun 40 bin 407 adedini Demirci ilçemizde üreticilerimize teslim ettik. Bu yıl da ilimiz genelinde bin üreticimize 100 bin adet ayva, badem, ceviz, zeytin, cennet hurması, kayısı, incir ve menengiç dağıtımı yapmaya başladık. Bu kapsamda bugün Demirci ilçemizde badem fidanı 7 bin 560 adet, ceviz fidanı 3 bin 870 adet, zeytin 4 bin 140 adet ve menengiç 8 bin adet olmak üzere toplamda 23 bin 750 adet fidan dağıtacağız. Menengiç çöğürleri de İl Tarım Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Antep fıstığıyla Aşılanabilen, Kuraklığa Dayanıklı Menengiç Ağaçları ile Atıl Arazilerin Tarıma Kazandırılması Projesi” kapsamında dağıtılmaktadır. Bu bağlamda İl Tarım Müdürümüze ve çalışanlarına da hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kırsala yapılan yatırımları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, konuşmasının devamında ilçeye yapılan çeşitli yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Güzgülü, “2016 yılında Demirci ilçemiz Söğütçük mahallemizde 7 bin 500 adet hünnap fidanı dağıtılmış ve mahallemize önemli bir gelir kaynağı getirmiştir. Üretilen hünnaplar şuan, zincir marketlerde satılıyor. Söğütçük Mahallemiz, hünnap üretimi noktasında adeta bir merkez haline geldi. Bunların yanı sıra Demirci ilçemizdeki 30 mahallemizde 45 adet hayvan içme suyu göleti temizliği ve genişletmesi çalışmasını tamamladık. Ayrıca ilçemize 2 tane de yeni gölet kazandırdık. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında ilimiz genelinde 140 adet merinos, kıvırcık ve tahirova cinslerinden damızlık koçların 14 tanesini Demirci ilçemizdeki üreticilerimize teslim ettik. İlçemizde kiraz üretimi yapılan mahallelerde kirazlar kızarmaya başladığında ortaya çıkan Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Mücadele Kapsamında 15 bin adet elma sirkesi şişesi, 37 mahalledeki üreticilerimize dağıtıldı. Seracılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi projemiz kapsamında da, Demirci’de Kazancı Mahallemize 2 adet, Yeşiloba Mahallemize 19 adet, Yeşildere Mahallemize 4 adet, Kuzeyir Mahallemize 2 adet, Kılavuzlar Mahallemize 9 adet ve Alaağaç Mahallemize 3 adet ve Demirci Kaymakamlığımıza 1 adet olmak üzere toplam 40 adet sera yapımı gerçekleştirdik. Son olarak Ana Arı Dağıtım Projemiz kapsamında, kovanlardaki verimliliği arttırmak amacıyla 2017 yılında 16 mahallemizdeki 27 üreticimize 250 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirdik. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik Demirci’mizde hayata geçirdiğimiz çalışmaları böyle özetlemiş oldum. Tabi ki bu çalışmalarımızın yanında itfaiye, ilaçlama, mezarlık, ulaşım, gıda yardımı ve eğitim gibi birçok alanda hemşerilerimize hizmetler götürüyoruz” diye konuştu.

Demirci’ye Tarım Ürünleri Merkezi geliyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde Demirci’de hayata geçirilecek olan Demirci Tarım Ürünleri Merkezi projesinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkanvekili Güzgülü, “Demirci Ziraat Odası Başkanlığımızca hazırlanmış Demirci Tarım Ürünleri Merkezi projesinde de örnek bir işbirliğine imza attık. Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Demirci Kaymakamlığımız, Demirci Belediyemiz ve Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ortaklığında bu önemli projenin hayata geçmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Projede, içerisinde ceviz, badem soyma-kırma-paketleme; hünnap ve kiraz alım noktaları ile paketleme ünitelerinin yer alması planlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu merkezi tamamlayarak üreticimizin hizmetine kazandırmak bizlere nasip olur” dedi.

Kıbrıs Gazisi Halil Fidan’ın ismi köprüye verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, konuşmasının son bölümünde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kıbrıs Gazisi Halil Fidan’ın isminin verildiği köprüden bahsetti. Güzgülü, “Sözlerimi noktalamadan önce Bozçatlı Mahallemiz Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerinde yapımını tamamladığımız köprüden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu köprümüzle Durhasan Mahallesi ve Bozçatlı Mahalleleri birbirine bağlanırken, aynı zamanda Kızılca, Hüdük ve çevresindeki mahallelerin de Demirci merkezine ulaşımını yaklaşık 15 kilometre kısalmasını sağladık. Büyükşehir Belediye Meclisimizde bu köprüye Kıbrıs Gazisi, Demircili büyüğümüz değerli Halil Fidan ağabeyimizin ismini verdik. Onun nezdinde tüm gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu duygularla fidan dağıtım törenimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Plaket takdimi gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün konuşmasının ardından Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi tarafından Başkan Ergün’e sunulmak üzere Ay yıldız işlemeli ahşap oyma tablo hediye edildi. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya da ilçeye kazandırılan hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sunulmak üzere plaket takdiminde bulundu. Programın son kısmında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibe desteği verilen 23 bin 750 adet meyve fidanı üreticilere dağıtıldı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle Demirci’deki fidan dağıtım töreni son buldu.