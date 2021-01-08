Büyükşehir zabıtadan seyyar ve işgaliye denetimi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.
Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı zamanda esnaf ve tüketicilerin haklarının korunması ile kayıt dışının önlenmesi amacıyla seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ödeyen ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi.
“Kaldırımlar yayaların”Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, kayıt dışı çalışarak hem esnafın hakkını gasp eden hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için mücadele edeceklerini söyledi. Duman, hastalığa davetiye çıkaran seyyar satıcıların her zaman takibinde olacaklarını ve kanunlar çerçevesinde hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan kaldırımların sadece yayalara ait olduğunu, işyerlerinin kullanım alanları olmadığını da vurgulayan Duman, işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’na uygun bir şekilde kaldırımları işgal etmeden kendilerine ait alanlarda faaliyetlerine devam etmelerini dile getirdi.
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