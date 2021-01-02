Büyükşehir zabıta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde etiket denetimlerini sürdürüyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini ara vermeden sürdüren ekipler, son kullanma tarihleri geçmiş olan çok sayıda ürünü tespit ederek, imhasını gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da etiket denetimlerini sürdürdü. Manisa merkezindeki uygulamaya Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da eşlik etti. Bakkal, market ve süpermarketlerde etiket denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, son kullanma tarihleri geçmiş çok sayıda ürün tespit ederek, el koydu. El konulan son kullanma tarihi geçmiş ürünler, imha edildi. Vatandaşların huzuru ve sağlığı için her şartta görevde olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerimize ara vermeden devam ettik. Raftaki fiyatlarla kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yapıp, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı konusunda denetimlerimiz ilimiz genelinde devam ediyor. Halkımızın sağlığı için etiket denetimlerimizi sürdürürken, son kullanma tarihi geçmiş olan çok sayıda ürüne el koyarak, imhasını gerçekleştirdik. Halkımızın sağlığı, huzuru ve güveni için denetimlerimiz devam edecek. Hemşehrilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir” dedi.