Büyükşehir ve Soma Belediyesinden işbirliği protokolü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Belediyesi’ne toplamda 50 bin metrekare kilit parke taş desteği verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli ilçesinde bulunan Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası’nda üretilen kilit parke taşlarından Soma’ya destekte bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un imza altına aldığı protokolle, Soma Belediyesi’nin Turgut Özal ve Kemal Balıkesir caddelerindeki ihtiyacın karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi kilit parke taşı desteğinde bulunacak. Kilit parke taşının döşeme çalışmaları ise Soma Belediyesi tarafından karşılanacak.

Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi işbirliği ile Soma ilçesindeki Turgut Özal ve Kemal Balıkesir caddelerindeki çalışmalarda kullanılmak üzere Soma Belediyesi’nin taş ihtiyacını karşılayacağız. Taşı bizden işçiliği Soma Belediyesi’nden olacak. Hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin ortak çalışmalarına örnek olacak bir protokolü imza altına aldık. Ayda 7 bin 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde toplamda 50 bin metrekarelik taş verilmesi protokolünü imza altına alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki protokol Soma’daki vatandaşlarımıza hizmet olacak. Onlara en iyi hizmeti sunmak görevlerimiz arasında” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı taş desteği için teşekkür eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise şunları söyledi: “Öncelikle değerli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, yaptığı taş desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim Soma’da işlek bir caddemizde taş ihtiyacımız oldu. Cengiz Ergün başkanımızı ziyaret ederek talebimizi dile getirdik. Sağ olsun bizi kırmadı, talebimize yanıt verdi. Yapılan taş desteği için teşekkürlerimi iletiyorum.”