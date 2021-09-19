Büyükşehir ve MASKİ ekipleri Ahmetli’de vatandaşları dinledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya, Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamını ileten heyet, istek ve talepleri de dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya, Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin ilçede yaptığı hizmetleri anlatan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara takdim etti. Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Salih Tekeli, Tuncay Özel ve Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç da hazır bulundu. Heyet, ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Ahmetli hizmet binası ve gıda bankasını da ziyaret ederek İncelemelerde bulundu.

"Muhtarlarla iletişimi sıkı tutuyoruz"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 17 ilçe ve bin 88 mahallede vatandaşların refahı için hizmetlerin devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Aksoy, "Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ’nin mahallelere götürdüğü hizmetlerin takibi ve sürdürülebilirliği açısından muhtarlarımıza iletişimimizi sıkı tutuyoruz. Muhtarlarımız devletimiz ve milletimiz arasındaki zincirin en önemli halkaları konumundalar" diye konuştu.

Muhtarlardan Başkan Ergün’e teşekkür

Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker, mahallesinde yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde altyapı çalışmalarımız tamamlandı. 500 tonluk içme suyu depomuz da tamamlandı. Kilitparke taş imalatında da sona gelindi. İnşallah bir ay içerisinde tamamlanacak. Allah emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.

Bahçecik Mahalle Muhtarı Dursun Saka ise mahallesinin sağlıklı bir altyapıya ve temiz bir çevreye kavuştuğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletirken, Hacıköseli Mahalle Muhtarı Bayram Kolay da mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Ergün’e ve ekibine teşekkür etti.