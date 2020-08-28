Büyükşehir Manisa’yı Zafer Bayramına hazırlıyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİ MANİSA'YI ŞANLI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTI.
Manisa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Manisa’yı şanlı Türk Bayraklarıyla donattı.
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Manisa bayraklarla donatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehrin muhtelif noktalarına şanlı Türk bayraklarını astı. Ana cadde ve meydanlar bayraklarla süslenirken, vatandaşlara, esnaflara ve mahalle muhtarlarına da Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından bayrak dağıtıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce şehrin Türk bayraklarıyla donatılmasının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde bulunan hizmet binalarına da Zafer Bayramı coşkusunun katlanması amacıyla bayraklar asıldı.
Evrenos’taki Türk Bayrağı yenilendi
Öte yandan Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesindeki göletin olduğu bölgede bulunan bayrak direğine de yeni Türk bayrağı asıldı. Mevsimsel koşullar ve dış etkenler nedeniyle yıpranması nedeniyle vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçilerek Türk bayrağı göndere çekildi.
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