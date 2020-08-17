Büyükşehir korona virüse karşı uyardı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN COVİD-19 TEDBİRLERİNE İLİŞKİN 15.08.2020 TARİHLİ VE 2020/107 SAYILI KARARININ 2. MADDESİNE İSTİNADEN KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTTIRDI. ESNAFI KALDIRIMLARDA REKLAM TABELASI VE ÜRÜN SATIŞ REYONU GİBİ MALZEMELERİ BULUNDURMAMASI KONUSUNDA UYARAN EKİPLER, İL HIFZISIHHA KURULU’NUN İLGİLİ KARARINI İÇEREN BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DE DAĞITTI.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 15.08.2020 Tarihli ve 2020/107 Sayılı Kararının 2. maddesine istinaden kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini arttırdı. Esnafı kaldırımlarda reklam tabelası ve ürün satış reyonu gibi malzemeleri bulundurmaması konusunda uyaran ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulu’nun ilgili kararını içeren bilgilendirme broşürü de dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyardı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 15.08.2020 Tarihli ve 2020/107 Sayılı Kararının 2. maddesine istinaden kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, kaldırımları işgal eden esnafa uyarıda bulundu. Zabıta ekipleri, kurul kararının yer aldığı bilgilendirici broşürden de esnafa dağıttı. Zabıta ekipleri, öte yandan vatandaşların kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyabilmesi amacıyla, esnafların kaldırımlarda, reklam tabelası ve ürün satış reyonu gibi malzemeleri de bulundurmaması konusunda uyarıda bulundu.
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25