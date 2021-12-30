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Büyükşehir Konservatuarı’ndan muhteşem konser

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala 2021’e muhteşem bir konser ile veda etti. Türk Halk Müziği Korosu, Çok Sesli Gençlik Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Kent Orkestrası’nın sahne aldığı yeni yıl konserine Manisalılar da yoğun ilgi gösterdi. Solist ve koristlerin performansı büyük alkış alırken, Manisalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

MANİSA 30.12.2021, 13:58
Büyükşehir Konservatuarı’ndan muhteşem konser

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala 2021’e muhteşem bir konser ile veda etti. Türk Halk Müziği Korosu, Çok Sesli Gençlik Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve Kent Orkestrası’nın sahne aldığı yeni yıl konserine Manisalılar da yoğun ilgi gösterdi. Solist ve koristlerin performansı büyük alkış alırken, Manisalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, düzenlediği yeni yıl konseriyle Manisalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Türk Halk Müziği Korosu Konseri, Halk Oyunları Gösterisi, Çok Sesli Gençlik Korosu, Modern Dans Gösterisi, Türk Sanat Müziği Korosu, Latin Dans Gösterisi, Sirtaki Dans Gösterisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası’nın sahne aldığı gecede unutulmaz eserler Manisalılar için seslendirildi. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen yeni yıl konserine Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ile Manisalılar katıldı.

MASMEK kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Yeni yıl konseri öncesinde Kültür Merkezi fuaye salonunda sergi açılışı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ele emeği ürünlerin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı. Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, sergiyi gezerek kursiyerlerle sohbet ederek, ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aldı.

Türk Halk Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının hazırladığı yeni yıl konserinde ilk olarak Türk Halk Müziği Korusu sahne aldı. Şef Hasan Başkaya önderliğinde ’Ferayi’, ’Gıcır Gıcır Gelir’, ’Bülbüle Su Verdim Altın Tasına’ ve ’Taşa Çaldım Ayvam ile Narımı’ isimli eserleri seslendiren Türk Halk Müziği korosu, büyük beğeni topladı. Türk Halk Müziği korosunun ardından Halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Akapella eserler geceye renk kattı

Yeni yıl konserinde daha sonra Şef Arcan Hacer Aydınlı önderliğindeki Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çok Sesli Gençlik Korosu sahne aldı. Eserleri akapella tarzında yorumlayan Çok Sesli Gençlik Korosu, geceye renk kattı. Ardından modern dans gösterisi sahnelendi.

Programda daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Türk Sanat Müziği Korosu gecede, Şef Aylin Demirbek önderliğinde Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini seslendirdi. Salonu dolduran sanatseverler birbirinden değerli parçalara eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi. Ardından, Latin dans gösterisi ile Sirtaki dans gösterisi sahnelendi.

Yeni yıl konserinde son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kent Orkestrası Şef Bilgi Varol önderliğinde sahne aldı. Solistler Erdem Yılmaz, Zehra Yıldırım ve Şahin Açıkgöz, seslendirdikleri şarkılarla coşkuyu katladı. Manisalılar da sanatçılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıl Konseri, Türk Bayrakları eşliğinde söylenen ’Memleketim’ şarkısı ile son buldu. Konserin ardından Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan konserde emeği geçen tüm sanatçılar adına Şefler Hasan Başkaya, Arcan Hacer Aydınlı, Aylin Demirbek ve Bilgi Varol’a çiçek takdim etti.

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