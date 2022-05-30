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Büyükşehir komisyon üyeleri Aigai’de incelemede bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri turizm potansiyeli olan Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesi’nde bulunan Aigai Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

MANİSA 30.05.2022, 12:18
Büyükşehir komisyon üyeleri Aigai’de incelemede bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri turizm potansiyeli olan Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesi’nde bulunan Aigai Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon üyeleri il genelindeki turizm potansiyeli taşıyan bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, Yunusemre ilçesi Yuntdağ Bölgesi’nde bulunan Aigai Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde komisyon üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onay, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir katıldı. Aigai gezisi sırasında tarihi antik kentle ilgili bilgileri Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve Kazı Başkan 1. Yardımcısı Baykal Başdemir tarafından aktarıldı. Kazı Başkanı Sezgin, komisyon üyelerine kazı çalışmaları hakkında ve kentin tarihçesi hakkında bilgiler aktardı. Komisyon üyeleri aldıkları bilgiler doğrultusunda, tarihi antik kentin turizme kazandırılması ve bu yönde tanıtımının yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

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