Büyükşehir, evleri yangında zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesinin kendilerini yalnız bırakmayacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen mahallesinde meydana gelen yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, yangında zarar görmüş evlerde incelemelerde bulundu.

“Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız”

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyesinin, kaymakamlığın ve valiliğin seferber olduğunu belirterek, “Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız. Bu gibi durumlar herkesin başına gelebilir. Önemli olan bir can kaybının olmaması” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi ile yanınızda. Sosyal yardımlarıyla, Kızılayıyla, Büyükşehiriyle, Belediyesiyle her türlü yardımı yapmaya hazırız. Önemli olan sizlere bir şey olmaması” ifadelerini kullandı.