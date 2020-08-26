Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA KÖPRÜBAŞI İLÇESİNDE YAŞAYAN AYŞE KARAKOÇ'A YENİ AKÜLÜ SANDALYESİ TESLİM EDİLİRKEN, AKÜLÜ SANDALYESİ ARIZALI OLAN YUNUS KOŞAR'IN DA SANDALYESİ TAMİR EDİLEREK TEKRAR KENDİSİNE TESLİM EDİLDİ.
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinde yaşayan Ayşe Karakoç’a yeni akülü sandalyesi teslim edilirken, akülü sandalyesi arızalı olan Yunus Koşar’ın da sandalyesi tamir edilerek tekrar kendisine teslim edildi.
Engelli vatandaşların sosyal hayata kolayca karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı’nda yaşayan Ayşe Karakoç ve Yunus Koşar’a da Manisa Büyükşehir Belediyesince destekte bulunuldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca temin edilen akülü sandalye Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin tarafından Ayşe Karakoç’a teslim edildi. Yunus Koşar’ın arızalı olan akülü sandalyesi ise Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılarak tekrardan kendisine teslim edildi. Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, Ayşe Karakoç ve Yunus Koşar’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de selamlarını iletti. Karakoç ve Koşar da desteklerinden dolayı Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.
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