Büyükşehir ekiplerinden Sarıgöl ve Salihli’deki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde herhangi bir sorun yaşanmaması için ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Sarıgöl ve Salihli’de, MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’ni ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu’ndan oluşan Büyükşehir Belediyesi heyeti, eğitim birimleri ziyaretlerine Sarıgöl ilçesiyle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan ile birlikte Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve beraberindekiler, burada MABEM idarecileri ve eğitmenleriyle bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda eğitimlerin devam ettiği MABEM’lerde eğitmenlere kolaylıklar dileyen Başkal, Manisa Büyükşehir belediyesi olarak öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Sarıgöl temasları kapsamında Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edilerek, öğrencilere ve öğretmenlere iyi derseler dileklerinde bulunuldu.

“Tedbirlere riayet ediyoruz”

Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve beraberindekiler, daha sonra Salihli ilçesine geçerek, burada da MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ziyareti gerçekleştirdi. Büyükşehir heyetine Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Korona virüs tedbirlerine en üst seviyede riayet ederek, eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başarı çıtasını daha üst seviyelere çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.