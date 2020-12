Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki görüntüler hakkında açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve toplu hayvan kıyımı olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Konunun araştırıldığı ve idari soruşturmanın da başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, “Yapılacak soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal dahi söz konusu ise gerekli yaptırımlar idaremiz tarafından uygulanacaktır” denildi.

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü nezdinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yürütmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ilçe belediyelerince; sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi ve çeşitli nedenlerle (trafik kazası, hastalık, zehirlenme, ölü bulma, saldırı gibi) tedavi ve diğer rehabilite iş ve işlemleri için Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Barınağına düzenli olarak sokak hayvanları getirilmektedir. Tedavisi yapılanlar tedavileri ve rehabilitasyon dönemlerinin sonucunda sağlıklı bir şekilde İlçe Belediyesi Yakalama Ekiplerince alındıkları bölgelere tekrar bırakılmaktadır.” denildi.

“Personelimiz görevini hayvan sevgisiyle yerine getiriyor”

Personelin görevini hayvan sevgisiyle yerine getirdiği belirtilen açıklamada, “Tedavi sırasında iyileşen hayvanlar olduğu kadar, hastalığı ilerlemiş ve özellikle distemper, panleukopenia idrar yolları problemi (üremi) ishal vb. hastalıkları nedeni ile kaybedilen vakalar da bulunmaktadır. Ölümü gerçekleşen hayvanların gerekli veteriner kontrolü ve kayıtları yapıldıktan sonra kanun ve yönetmelikler gereğince bertaraf edilmek üzere gerekli işlemler başlatılır. Kanunun emrettiği şekli ile bertaraf işlemleri gerçekleştirilir. Geçici hayvan barınağında çalışan gerek sağlık personeli ve gerekse hayvan bakım personelleri, işlerini öncelikle hayvan sevgisi, sonrasında kamu hizmetinin gereği olarak severek yerine getiren personellerdir. Mesai mefhumu gözetmeden 7/24 çalışan ve pandemi süresi boyunca esnek çalışmaya geçmeden yoğun mesai harcayan ve bunu hayvan sevgisi ile pekiştiren personellerimizdir.” ifadeleri kullanıldı.

“Video çekmek yerine en yakın sağlık birimine ulaştırılması güzel davranış olurdu”

Açıklama şöyle tamamlandı: “28/11/2020 tarihinde bertaraf edilmek üzere barınağımızdan 1 köpek 3 adet kedi ile ilgili tutanaklar tutularak bertaraf işlemleri görevli Veteriner Hekimimizin onayı ile başlatılmış olup gerekli bertaraf işlemleri yapılmıştır. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisinde hangi saat ve hangi tarihte çekildiği belli olmayan ve kimin tarafından atıldığı belli olmayan ilgili kişi tarafından sosyal medyaya servis edilen videoda çöplerin içerisinde sarı bir köpeğin (görüntülerden tam anlaşılmıyor) inlemesi ile videoyu çeken kişinin konu hakkındaki yorumları yer almaktadır. Bu noktada üzüldüğümüz nokta görüntüleri alan kişinin insanları vicdansızlıkla suçlamada bulunurken; orada can çekişen bir can olduğunu hatırlaması ve o hayvanı orada o şekilde bırakacağına hayvanı en yakın sağlık birimine götürmeyi düşünmesinin duyarlı bir vatandaşın yapacağı en güzel davranış olacağını unutmasıdır. Çünkü bu videoyu gören barınak sağlık ekibimiz hemen olayın vuku bulduğu yere gitmiş, maalesef ki böyle bir hayvan veya hayvan ölülerine rastlanamamıştır. Geçici Hayvan Barınağımızdaki bertaraf işlemlerinin araştırılması ve soruşturulması için idari işlemler başlatılmıştır. Yapılacak soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal dahi söz konusu ise gerekli yaptırımlar idaremiz tarafından uygulanacaktır. Görevi sokak hayvanlarını en iyi şekilde tedavi etmek, korumak, doğaya sağlıklı bir şekilde tekrar bırakmak olan barınak personellerimiz için sosyal medyada başlatılan ‘linç’ operasyonuna şiddetle karşı geliyoruz. Şu ana kadar Geçici Hayvan Barınağının açıldığı tarihten bu güne kadar yapmış olduğu ve uyguladığı projelerle tüm bölge ve illerdeki diğer barınaklara örnek olan bir kurumun bu şekilde karalanmasına hiç kimsenin gönlü razı olamaz. Hayvan popülasyonunun büyümesini engellemede en büyük görevlerden birini sosyal belediyecilik anlamında yerine getiren birimimize atılan bu tür mesnetsiz ve çamur at izi kalsın düsturu ile mal edilmeye çalışılan görüntülere ve suçlamalara en iyi cevabı, yine sokak hayvanlarımıza 7/24 en iyi hizmeti vermeye devam etmekle karşılık vereceğimizin; yapılacak idari soruşturma sonucunda vuku bulan olay ile ilgili ihmali, kusuru veya herhangi bir sorumluluğu bulunan personelimiz bulunması halinde tüm idari iş ve yaptırımların yapılacağının kamuoyu nezdinde bilinmesini saygıyla arz ederiz.”