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Büyükşehir AFAD ekibi Salihli’de yüzme eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi (AFAD), Salihli Belediyesi Atatürk Spor Salonu Olimpik yüzme havuzunda arama, kurtarma yüzme eğitimleri aldı.

MANİSA 02.07.2022, 14:37
Büyükşehir AFAD ekibi Salihli’de yüzme eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi (AFAD), Salihli Belediyesi Atatürk Spor Salonu Olimpik yüzme havuzunda arama, kurtarma yüzme eğitimleri aldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Salihli’de arama, kurtarma yüzme eğitimleri düzenlendi. Salihli Belediyesi Atatürk Spor Salonu Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen arama, kurtarma yüzme eğitimlerine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenler tarafından 5 gün boyunca verilen eğitimleri başarıyla tamamladı.

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