Buluntu çantayı sahibine teslim eden zabıtaya ödül
MANİSA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE BİR BANKTA UNUTULAN İÇİNDE ZİYNET EŞYASI BULUNAN ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI OLAN BİR GÜVENLİK PERSONELİ VE BİR ZABITA PERSONELİ ZABITA HAFTASI’NDA ÖDÜLLENDİRİLDİ.
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir bankta unutulan içinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan bir güvenlik personeli ve bir zabıta personeli Zabıta Haftası’nda ödüllendirildi.
Geçtiğimiz hafta içinde Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir bankta unutulan içi ziynet eşyası bulunan çantayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir güvenlik personeli ve bir zabıta personeli bulmuş ve sahibine ulaştırmak için çalışmalara başlamıştı. Zabıta ekipleri kısa süre içinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantanın sahibine ulaştı. Düzenlenen tutanakla birlikte çantayı sahibine teslim eden güvenlik ve zabıta personeli içinde bulunulan Zabıta Haftası kapsamında ödüllendirildi. 1-7 Eylül arasındaki Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama ziyaretlerinde bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve zabıta ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ı makamında ziyaret etti.
Örnek davranış sergileyerek içinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine ulaştıran personeller, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık tarafından ödüllendirildi. Başkanvekili Palabıyık, personellere ödüllerini verirken yapılan örnek davranıştan dolayı tebrik ederek, “Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına örnek davranışlarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zabıta dairemizin özverili ve örnek çalışmalarının devamını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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