Buluntu çantayı sahibine teslim eden zabıtaya ödül

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir bankta unutulan içinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan bir güvenlik personeli ve bir zabıta personeli Zabıta Haftası’nda ödüllendirildi.

Geçtiğimiz hafta içinde Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir bankta unutulan içi ziynet eşyası bulunan çantayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir güvenlik personeli ve bir zabıta personeli bulmuş ve sahibine ulaştırmak için çalışmalara başlamıştı. Zabıta ekipleri kısa süre içinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantanın sahibine ulaştı. Düzenlenen tutanakla birlikte çantayı sahibine teslim eden güvenlik ve zabıta personeli içinde bulunulan Zabıta Haftası kapsamında ödüllendirildi. 1-7 Eylül arasındaki Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama ziyaretlerinde bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve zabıta ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ı makamında ziyaret etti.

Örnek davranış sergileyerek içinde ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine ulaştıran personeller, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık tarafından ödüllendirildi. Başkanvekili Palabıyık, personellere ödüllerini verirken yapılan örnek davranıştan dolayı tebrik ederek, “Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına örnek davranışlarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zabıta dairemizin özverili ve örnek çalışmalarının devamını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.