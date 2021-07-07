Bulgaristan Türkleri Manisa’da iki sandıkta oy kullanacak

Bulgaristan’da 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek erken genel seçimde Manisa’da yaşayan 3 bin çifte vatandaş kurulacak 2 sandıkta oy kullanabilecek.

Türkiye’de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenleri, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek erken genel seçimde oy kullanabilecek. Seçim günü Manisa’da sandıklar Güzelyurt Polinas Endüstri Meslek Lisesi ve Karaağaçlı Ortaokulu’nda kurulacak. Oy kullanma işlemi saat 07.00-20.00 arasında olacak. Manisa’da yaklaşık 3 bin çifte vatandaşlığı olan Bulgaristan göçmeni Türk bulunduğu öğrenildi. Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu ve Manisa Balkan Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Yenigün demokrasilerde en güçlü argümanın sandık olduğunu belirterek, Manisa ve ilçelerinde yaşayan Bulgaristan Türklerini oy kullanmaya davet etti.

“Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın mecliste daha fazla temsil hakkı edebilmesi, çifte vatandaşlık haklarının daha güçlendirilmesi için tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz” diyen Hafızismailoğlu ve Yenigün bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.