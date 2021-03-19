Bu kez fotoğrafları Başkan Öküzcüoğlu çekti

Alaşehir Belediyesi basın biriminde çalışan Fikret Gün’e hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasında, "Bugüne kadar hep sen benim fotoğraflarımı çektin. Bugün ben çekeceğim" diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu doğum günü kutlamasının fotoğraflarını çekti.

Alaşehir Belediyesi basın biriminde foto muhabiri olarak çalışan Fikret Gün’e mesai arkadaşları sürpriz yaş günü kutlaması hazırladı. Kutlamaya Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. 35 yaşına basan Fikret Gün’e, “Bugüne kadar hep sen benim fotoğrafımı çektin şimdi de ben senin fotoğrafını çekeceğim." diyen Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Fikret Gün’ün fotğrafını çekerek, sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Fikret Gün ise, "Başta Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere tüm sevenlerime teşekkür ediyorum." diyerek sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür etti.