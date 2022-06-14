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Bozulan yollarda çalışma başladı

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nin 5 ayrı sokağında kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşlar rahat bir ulaşıma kavuşacak.

MANİSA 14.06.2022, 16:52
Bozulan yollarda çalışma başladı

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nin 5 ayrı sokağında kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşlar rahat bir ulaşıma kavuşacak.

Çeşitli nedenlerle bozulan yollarda düzenlemeye giden Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi, 4407, 4474, 4476, 4478 ve 4441 sokakta kilit parke döşeme çalışması yapıyor. Yol düzenleme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Barbaros Mahallemizdeki 5 sokakta altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışma başlattı. 5 sokakta kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışma neticesinde vatandaşlarımız daha konforlu bir Yunusemre’de yaşayacak.”

Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.

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