Bozulan yollar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle’de altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yenimahalle’deki Horozköy Caddesi ve Malta Yolu Caddesi’nde asfalt yama çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede yaşayan vatandaşların talepleri üzerine çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaz dönemi programımız dâhilinde asfalt yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezon sonuna kadar yoğun bir çalışma sergileyeceğiz. Asfalt yama ekibimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve konforlu bir şekilde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”