Bozulan yollar onarılıyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRDES İLÇE MERKEZİNDE KURUM KAZILARININ ARDINDAN BOZULAN YOLLARINDA ÜST YAPI ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI UĞUR TOPKAYA DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yürütülen çalışmaları inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut caddelerin konfor ve estetiğe kavuşacağını da sözlerine ekledi. Topkaya, incelemenin ardından, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.