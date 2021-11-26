Bowling turnuvasına Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi damga vurdu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Kız-Erkek Bowling İl Birinciliği gerçekleştirildi. Erkeklerde birinci kızlarda ise ikinci olan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi şampiyonaya damga vurdu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bowling İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Atlas Bowling Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kız-Erkek Bowling İl Birinciliği müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar sonunda; kızlarda birinci Manisa Özel Sınav Anadolu Lisesi, ikinci Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi oldu.

Erkeklerde ise birinci Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, ikinci Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve üçüncü Manisa Özel Sınav Anadolu Lisesi oldu. Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını verdi.