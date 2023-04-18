Bomba arama köpeği ‘Niobe’ göreve hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan ‘Niobe’ isimli köpek, bomba aramalarında etkin bir şekilde görev almak için oryantasyon sürecine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bir canı daha önemli bir görev için eğitti. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koku eğitimini tamamlayan ‘Niobe’ isimli köpek, görev yapması muhtemel alanlarda oryantasyon eğitimlerine başladı. Niobe’nin şüpheli veya sahipsiz nesnelerin tehdit oluşturup oluşturmadığını tespit edebilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesinin muhtelif noktalarında görev yapacağı belirtildi.