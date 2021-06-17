Bölge birincisi Manisa’dan

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Ege Bölge finalinde birinciliği Manisa’yı temsil eden Karakurt Mahallesi Kurs Camii imam hatibi Adem Bilgetay kazandı. Bilgetay 14 Eylül’de Malatya’da yapılacak olan Türkiye finalinde hem Manisa’yı hem de Ege Bölgesini temsil edecek.

2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri arasında çeşitli yarışmalar düzenleniyor. İllerde yapılan elemelerde birinci olan din görevlilerinin katılımıyla da bölge finalleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın Ege Bölgesi Finali gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen bölge finaline; Aydın, Antalya, Uşak, Manisa, Isparta, İzmir, Burdur, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar’da birinci olan din görevlileri katıldı. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı koordinesinde oluşturulan sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesi Kurs Camii İmam-Hatibi Adem Bilgetay bölge birincisi oldu. Bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Bilgetay’ı tebrik eden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, 14 Eylül 2021 tarihinde Malatya’da gerçekleştirilecek 17. Erkek Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Finali’nde başarı temennisinde bulundu.