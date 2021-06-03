BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Manisa TSO’yu ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Margaret Rehm, İzmir Bölge Sorumlusu Yasemin Gültutan ve İstanbul Programı Denetmeni Verda Yüceer ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Manisa TSO Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener, Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Sorumlusu Mehmet Can Çakar ve Manisa Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.

Başkan Yılmaz: “Doğanın bize sunduklarına saygı göstermeliyiz”

Manisa’nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Tarımın başkenti Manisa’mızda siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Küresel iklim değişikliği ile birlikte kaynakların azalmasıyla gıdanın her geçen gün stratejik öneminin artıyor. Sürdürülebilir bir dünya düzeni için sadece bugün değil gelecekte de tüm canlıların hayatlarından sorumlu olduğumuzu kabul etmeliyiz. COVID-19 salgını tarım, tohum, toprak, su kaynaklarının ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bu bağlamda atılacak adımlar ile güvenli gıdaya ulaşmanın imkanı hep birlikte arttırmalıyız. Dünya çapında biyoçeşitlilik kaybını durdurmak için sürdürülebilir geleceğe yönelik sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini oluşturmalıyız. Doğanın bize sunduklarına saygı göstermezsek, kıymetini bilmezsek sağlıklı şekilde yaşama şansını kaybederiz” dedi.

Başkan Yılmaz’ın konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Margaret Rehm ise mevcut projeleri ve gerçekleştirilebilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretleri sebebiyle WFP Ülke Direktörü Rehm ve beraberindeki heyete teşekkür eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, BM heyetine çalışmalarında başarılar dileyerek Manisa’ya özgü ürünler hediye etti.