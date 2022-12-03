Bir yanda üzüm hasadı devam ediyor diğer yanda bağlar budanıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında dalında bekletilen çekirdeksiz Sultaniye üzümleri kış ayında bir taraftan sararan yapraklarının altında hasat edilirken diğer taraftan da üzümleri biten bağlarda budama çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm kesimleri tamamlanan üzüm bağlarında budama çalışmaları yoğun bir şekilde başladı. Sarıgöl’de belirlenen günlük 300 TL yevmiye alan budama işçileri yoğun bir mesai harcarken örtü altında hala kesilmeyi bekleyen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin kilosu ise 10-18 TL arasında alıcı buluyor. Kış ortasında dalından üzüm yeme imkanı sunan örtü altı bağcılığının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Budama işi için işçinin eline günlük 300 TL yevmiye verilirken 20 TL de dayı başı ücreti olmak üzere üreticinin bir işçi için günlük toplam 320 TL ödeme yaptığını kaydeden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Budama işini yapabilen bağcı kendisi yapıyor ancak üzüm bağı fazla olan üreticilerimiz budama için işçi çalıştırmak durumunda. Halen daha Sarıgöl Ovasında örtü altında üzüm var. Bizim buralarda aralık ayının sonuna ocak ayının başına kadar üzüm kesimi devam eder." dedi.

Edinilen bilgiye göre Sarıgöl Ovasında üzüm bağlarındaki üzümlerin yaş olarak kilosunun 10-18 TL arasında satıldığı öğrenildi.