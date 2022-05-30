‘Bir Kitap Bir Yazar’ın ilk konuğu Hasan Özkılıç oldu

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesi tarafından düzenlenen Bir Kitap Bir Yazar programının ilk konuğu öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç oldu.

Turgutlu Belediyesi tarafından seri olarak düzenlenmesi planlanan Bir Kitap Bir Yazar programı etkinliğinde öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç okurlarıyla bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesi’nin düzenlediği etkinliğin ilk konuğu olan Özkılıç, kitabı Şima’nın içeriği ve yazarlık süreci üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla’nın sorularını yanıtlayan Özkılıç okurlarıyla da soru cevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Turgutlu Belediye Başkan Vekili İlhami Dinçer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, meclis üyeleri Fehmi Gülen, Hasan Yaman’ın da katıldığı program okurlar tarafından da büyük beğeniyle takip edildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Güncel popülizmden ve popülist siyasetten uzaklaştığımız çok keyifli birkaç saat geçirdik. Öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç’ı tanıma ve onu anlama fırsatımız oldu. Yazarımıza Turgutlu’muza geldiği ve değerli vaktini bizlere paylaştığı için çok teşekkür ederim” dedi.