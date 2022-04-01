Bilim Yunusemre Projesinde imzalar atıldı

Yunusemre Belediyesi’nin TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliği ile hayata geçirdiği Bilim Yunusemre Projesi başlıyor. Proje, İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle imza altına alındı.

Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza töreni İstanbul Fatih Bilim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyeleri olmak üzere toplam 7 belediye katıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bilim merkezlerinin önemine atıfta bulunduğu konuşmasında, “Türkiye’nin yarınlarına dair güzel bir adımı beraberce atıyoruz. Bu merkezlerde gençlerimize, matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri verilecek. Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazandırılacak. Bu vesileyle Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyelerine Türkiye’ye böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“Bilim Yunusemre’yi hayata geçiriyoruz”

Güzel bir projeyi daha hayata geçireceklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de konuyla ilgili olarak, “İlk imzalarını TÜBİTAK Bilim Merkezleri Destek Programı İmza Töreni’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanımız Doç. Dr. Rukiye Dilli, kıymetli belediye başkanlarımız ve değerli T3 Vakfı yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yunusemreli genç kardeşlerimizin ve çocuklarımızın ağabeyleri Selçuk Bayraktar’ın yolunda, hedefleri için TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliği ile Bilim Yunusemre projemizi uygulamaya koyuyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından projeler imza altına alındı.