Bilgi yarışmasının birincisi Sarıgöl Atatürk Ortaokulu oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ortaokullar arası düzenlenen bilgi yarışmasında birinciliği Sarıgöl Atatürk Ortaokulu kazandı.

Sarıgöl Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ilçe geneli ortaokullar arası bilgi yarışması kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası düzenlenen bilgi yarışmasında 15 okul arasından birinci olan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri birincilik ödülünü Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın elinden aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Bu tür yarışmalar, okulların kaynaşması ve bilgilerinin değerlemesi bakımından yararlı olmaktadır. Katılımcı okulların öğrencilerini ve öğretmenlerin kutlarım." dedi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Okulumuz nisan ayında yapılan ilimiz Manisa konulu bilgi yarışmasına ve ardından bilgi yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı tüm okulumuzun ve alilerimizindir." diye konuştu.