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Belediye misafirhaneleri üniversite öğrencileri için kapılarını açacak

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni (MCBÜ) kazanan fakat KYK veya herhangi bir yurda yerleşememiş öğrencilerin geçici konaklama ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Bu konuda mağduriyet yaşayan öğrenciler 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyebilir.

MANİSA 23.09.2021, 14:58
Belediye misafirhaneleri üniversite öğrencileri için kapılarını açacak

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni (MCBÜ) kazanan fakat KYK veya herhangi bir yurda yerleşememiş öğrencilerin geçici konaklama ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Bu konuda mağduriyet yaşayan öğrenciler 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyebilir.

Yunusemre Belediyesi, iki ana kampüsü ilçe sınırları içerisinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni (MCBÜ) kazanan fakat geçici barınma sorunu yaşayan öğrenciler için düğmeye bastı. İlçede Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) veya herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrencileri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edeceklerini duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilere de çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta başında yeni eğitim öğretim yılına başlayan üniversitelilere başarılı bir yıl dilerken; her zaman onların yanında olduklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Manisa’da üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın arasında yurt çıkmayan, konaklayacak yeri olmayan evlatlarımızın belediyemizin tüm imkânlarıyla yanındayız. Bünyemizdeki misafirhaneler ile çeşitli konaklama merkezlerinde barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi ağırlayacağız. Onlar bu sıkıntıyı aşana kadar yanlarında ve yardımcı olacağız.” dedi.

Konaklama konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler Yunusemre Belediyesi 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak yardım talep ediyor. Yunusemre Belediyesinin şu ana kadar gelen tüm talepleri olumlu karşıladığı öğrenildi.

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