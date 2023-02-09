Belediye ekipleri depremzedeler için evleri temizledi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremdeki depremzedeler için Manisa’nın Salihli ilçesinde tahsis edilen evler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hayırseverler tarafından evler tahsis edildi. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de depremzedelere tahsis edilen evleri baştan aşağı temizleyerek deprem bölgesinden gelecek misafirler için hazırladı. Tüm Türkiye’yi derinden üzen depremler nedeniyle zor günler yaşandığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli olarak deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için hep birlikte seferber olduk. Deprem bölgesinde yaraları sarmak için hepimiz tek yürek olduk. Depremzedeler için hayırsever vatandaşlarımızın tahsis ettiği evleri Belediye ekiplerimiz temizleyerek onlar için hazırladı. Bu zorlu süreçte yardım eden tüm gönüllü hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.