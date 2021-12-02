Bekir Develi Manisalılarla buluştu

Manisa’da, Şehzadeler İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik ’Gençlerle Söyleşi ve Tasavvuf Dinletisi’ konulu program düzenlendi. Şehzadeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Bekir Develi katıldı. Program gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Lale Salonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, "Peygamberimiz (S.A.V.)’in sahabeleri gençti, Malazgirt fatihleri de gençti. Peygamberimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han Manisa’mızda şehzadelik yapmış, İstanbul’u feth ederek çağ kapatıp çağ açtığında gençti, askerleri de gençti. Kurtuluş savaşımızda mücadele verenler de gençti. Genç demek Farsçada ‘hazine, mücevher’ demektir. Bu salonu dolduran bizlerle birlikte olan tüm gençlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Müftü Sancak’ın konuşmasının ardından Sinan Üzer ile tasavvuf dinletisi gerçekleştirildi. Tasavvuf dinletisinin ardından Bekir Develi gençlerle buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programında Develi, aile yapısı, çocuk yetiştirme, yeni nesle bakış açısı, peygamber sevgisi gibi pek çok konuyla ilgili anlatımlarda bulundu.

Bekir Develi, gerek kendi hayatından verdiği örnekler gerekse anlattığı hikâyelerle gençlerin farklı bir bakış açısı geliştirerek hayata yaklaşımlarının daha olumlu olması gerektiği üzerinde durdu.

Bir şeyi elde etmek için mücadele vermek gerektiğini vurgulayan Develi, "Eğer sen dert etmezsen, Allah sana şifasını vermez. Sen dert edeceksin ki Allah verecek. Öncelikle her şeye kendimizi, gönül dünyamızı onararak başlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve İl Müftüsü Mustafa Soykök, programa katkı sunan konuklarına hediye takdiminde bulundu.