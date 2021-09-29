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Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula’da öğrencilerle buluştu

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daveti üzerine söyleşi gerçekleştirmek üzere ilçeye gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından yeni hizmete açılan spor kompleksindeki yüzme havuzunda yeteneklerini sergiledi.

MANİSA 29.09.2021, 17:35
Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula’da öğrencilerle buluştu

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daveti üzerine söyleşi gerçekleştirmek üzere ilçeye gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından yeni hizmete açılan spor kompleksindeki yüzme havuzunda yeteneklerini sergiledi.

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün daveti üzerine Kula’da öğrencilerle buluştu. Yeni hizmete açılan Spor Kompleksi’nde liseli öğrenciler ile bir araya gelen Yurtkölesi, söyleşide yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlattı. Yurtkölesi, söyleşinin ardından öğrencilere, kendisinin yazdığı ve hayat hikayesini anlattığı ’Hayatın Sefası’ isimli kitabı hediye etti. Öğrencilerle düzenlenen söyleşiye, Erkekler 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Jeopark Kula Belediyespor oyuncuları da eşlik etti. Yurtkölesi’nin söyleşisine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz da eşlik etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yurtkölesi, söyleşinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’ya kazandırılan Spor Kompleksi’ndeki yüzme havuzunda bir performans gösterisi yaptı.

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