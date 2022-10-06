BBSK yönetiminden voleybol takımına tam destek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanlarına devam eden voleybol takımını ziyaret ederek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Antrenörler Caner Doğançay ve Selin Etker denetiminde hazırlıklarını sürdüren voleybol takımını antrenmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Bir üst lige çıkma parolasıyla çalışmalarını sürdüren sporculara tatlı ikram eden yönetim kurulu üyeleri voleybol branşında bu sene hedef yükselttiklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söylediler. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Güzgülü, yaptığı konuşmasında hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirterek, üst lige çıkmak için harcanan çabanın farkında olunduğunun bilinmesini istedi. Güzgülü, “Yapacağınız çalışmalarda bizler, sizlerin her zaman yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Hedefinize ulaşacağınızdan da eminim. Müsabakalarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.