Baybatur’dan Manisa TSO’ya tam destek

AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve beraberindeki heyet Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yılmaz’ı tebrik etti. Manisa sanayisinin konuşulduğu görüşmede AK Parti’li Baybatur her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Çağrı Tuatay, Sezen Şenay, Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çetkin, İlker Bilgin, Rıfat Sarı, Hüseyin Bezci, Manisa TSO Meclis Üyeleri Abdurrahim Arslan, Cemil Yakan, AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı.

AK Parti heyetine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı faaliyetler, hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında detaylı bir sunum yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mehmet Yılmaz: “Türkiye’ye örnek bir seçimi geride bıraktık”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, “AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve değerli AK Partili arkadaşlarımızı Odamızda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu süreçte Türkiye’ye örnek bir seçim yaptık. Kavga, gürültü olmadan herkesi kucaklayan bir süreçti. Sağ olsun üyelerimiz beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı bir kez daha bu göreve layık gördüler. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de Manisa’mıza katkı sağlamak adına yola çıktık. Ben ve arkadaşlarım büyük bir heyecan ile yeni projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Manisa, üretimini gerçekleştirdiği pek çok stratejik ürünüyle sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da Türkiye ekonomisinin, temel taşlarından birisi olmaya devam etmektedir. Ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından bir olan beşeri sermaye açısından Manisa, nüfus miktarı ve sahip olduğu özellikleriyle, Türkiye’nin en rekabetçi illeri arasında yer almaktadır. Manisa, ithal ara mal girmeden üretimini gerçekleştirdiği katma değeri yüksek ürünleri ile ülkemizin cari açığın kapatılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Manisa’nın sanayi üretimindeki üstünlükleri, ihracat performansına da doğrudan yansımıştır. Manisa, Batı Anadolu’nun ve Türkiye’nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu bağlamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Manisa ili ve ilçelerinde yer alan diğer oda ve borsalarımızla birlikte oldukça dinamik olan ekosistemin gelişimi için, üyelerimize ve çevremize geniş ve çeşitli faaliyetler ağı sunarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için gayret ediyoruz. Odamızın önümüzdeki dönemlerde de ülke strateji ve hedeflerine uyumlu ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğinden eminim. Hepinize hoş geldiniz diyor, ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, sizleri şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına saygı ile selamlıyorum” dedi.

Murat Baybatur: “Manisa TSO ülke ekonomisine katkı sağlamış değerli bir kurumdur”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da ziyarette yaptığı konuşmasında; “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası geçmişten bugüne yaptığı hizmetler ile Manisa’ya katma değer kazandırmış ülke ekonomisine yön vermiş değerli bir kurumdur. Yaptıkları ve yapacak oldukları projeler bizleri heyecanlandırdı. Ülkemiz için elini taşın altını sokan ve ülkemize katma değer sağlayan kurumları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Başkanımızın da dediği gibi Manisa TSO seçimleri Türkiye’ye örnek bir seçim oldu. Zaten Manisa TSO Türkiye örnek bir oda konumda. Biz de bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Asıl olan Manisa. Bu noktada her türlü iş birliğine ve desteğe açığız. Bu bağlamda bizleri bugün burada ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerine teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize yaptıkları olumlu çalışmalardan dolayı kendilerine kutluyorum” diye konuştu.