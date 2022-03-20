Baybatur, oda başkanları ve muhtarlarla buluştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesi merkez mahalle muhtarları, oda başkanları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Baybatur, ilk olarak MESOB’a bağlı oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. S.S Manisa İmalat Karma Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Levent Pirinççiler, Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Oda Başkanı Ahmet Ülke, Marangozlar Oda Başkanı Zeki Apak, Madeni Sanatkârlar Oda Başkanımız Halil Kırlı, Manisa Orta Ölçekli Sanayiciler Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. Başkanı Seyfi Temurtaş ve Küçük Sanayi Sitesi Esnafı ile kahvaltıda buluşan Baybatur, sorun ve talepleri dinledi. İstişare amaçlı yapılan toplantıda esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Milletimiz o iftira atanlara gereken cevabı sandıkta veriyor"

Baybatur, oda başkanlarının ardından Yunusemre ilçesi merkez mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yunus Emre Kültür Park İrfan Meclisi’nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Yunusemre merkez muhtarları ile AK Parti Yunusemre mahalle başkanları katıldı. Toplantıda, muhtarlar ve mahalle başkanlarının taleplerini dinleyen Baybatur, gelen sorun ve talepleri tek tek not alarak, yapılması gereken ne varsa yapılacağını söyledi. AK Parti’nin hizmet odaklı bir parti olduğunu belirten Baybatur, "AK Parti olarak göreve geldiğimiz 2002 yılından bu zamana kadar ülkemiz ve milletimiz için çalıştık. Bu çalışmaları hepimiz görüyoruz. Daha dün 1915 Çanakkale köprüsünün açılışı yapıldı. Manisa’da hükümetimiz tarafından yapılan hizmetlerde ortada. Yine Manisa’da AK Partili belediyelerin çalışmalarını görüyorsunuz. Biz kimin ne dediğiyle, ne iftira attığıyla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz ve büyük projelerimizi hayata geçiriyoruz. Vakti zamanı gelince de milletimiz o iftira atanlara gereken cevabı sandıkta veriyor. Bugün burada sizleri tek tek dinledik ve ve taleplerinizi aldık. İnşallah en kısa zamanda yapılması gereken ne varsa yapacağız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Toplantı sonrası Baybatur, muhtarlar ve mahalle başkanlarına mesir macunu, ajanda ve kalem hediye edildi.