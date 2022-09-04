Baybatur ailesinin mutlu günü

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un oğlu Muhammed Furkan’ı sünnet töreninde iş ve siyaset dünyası bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un oğlu Muhammed Furkan’ın sünneti dolayısıyla bir otelde tören düzenlendi. Misafirlerini kapıda karşılayan Esra ve Murat Baybatur çiftçi, katılanlara teşekkür etti. Siyaset ve iş dünyasının bir araya geldiği törene AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.